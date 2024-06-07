На Израиль налетели иранские ракеты

Боевики «Хезболлы» нанесли удары по позициям Армии обороны Израиля в окрестностях поселений Бейт-Гилель и Кфар-Юваль. Об этом сообщается в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

«Бойцы исламского сопротивления применили ракеты Falaq-2 для поражения штаба батальона в районе Бейт-Гилель и казармы в Кфар-Ювале, - говорится в сообщении. - В результате прямых попаданий в рядах неприятеля имеются потери».

Новостной портал Naharnet утверждает, что отряды «Хезболлы» впервые с 8 октября прошлого года применили против израильских войск неуправляемые ракеты Falaq-2 иранского производства с дальностью полета 10,8 км, до этого они использовали ракеты меньшего калибра.