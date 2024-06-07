Десятки тысяч израильтян вечером в субботу, 8 июня, приняли участие в демонстрациях протеста, которые проходили в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, в Кесарии и в других местах.

Русскоязычное израильское издание «Детали» пишет, что демонстрации прошли на фоне удачной операции по освобождению четверых заложников в секторе Газа. Однако позиция протестующих не изменилась. Члены семей заложников заявили, собравшись возле комплекса Минобороны в Тель-Авиве, что в заложниках остаются еще 120 человек, и всех их путем спецопераций, даже самых удачных, вернуть не получится.

«Мы не хотим героического спасения с риском для человеческой жизни, — заявили члены семей заложников. — мы хотим сделку с ХАМАС сейчас». Полиция попыталась их остановить. В ход пошли водометы.