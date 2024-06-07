В Израиле хотят «сделку с ХАМАС сейчас»: «Всех заложников не освободить спецоперациями» видео
Десятки тысяч израильтян вечером в субботу, 8 июня, приняли участие в демонстрациях протеста, которые проходили в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, в Кесарии и в других местах.
Русскоязычное израильское издание «Детали» пишет, что демонстрации прошли на фоне удачной операции по освобождению четверых заложников в секторе Газа. Однако позиция протестующих не изменилась. Члены семей заложников заявили, собравшись возле комплекса Минобороны в Тель-Авиве, что в заложниках остаются еще 120 человек, и всех их путем спецопераций, даже самых удачных, вернуть не получится.
«Мы не хотим героического спасения с риском для человеческой жизни, — заявили члены семей заложников. — мы хотим сделку с ХАМАС сейчас». Полиция попыталась их остановить. В ход пошли водометы.
לפחות שני מעצרים אלימים בדקות האחרונות בקפלן pic.twitter.com/qWW8yIhjLy— Bar Peleg (@bar_peleg) June 8, 2024
В Хайфе тысячи людей приняли участие в демонстрации у перекрестка Хорев. Перед ними выступил генеральный директор штаба протеста против судебной реформы Ами Дрор. Он поблагодарил силы безопасности за удачно проведенную операцию по освобождению заложников, призвал к сделке об освобождении остальных и предупредил, что протестное движение начнет непрерывные демонстрации в Иерусалиме, пока не будет сменено правительство.
В Кесарии около тысячи человек провели демонстрацию перед домом семьи премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Полиция задержала четверых из них, заявив, что они нарушили общественный порядок. Демонстрации против правительства прошли также в Беэр-Шеве. В Иерусалиме протестующие перекрыли для движения Парижскую площадь.