Гигантский сетчатый питон целиком проглотил женщину

BBC сообщает, что 50-летняя мать четверых детей по имени Фарида пропала в лесу, неподалеку от своего дома. Она шла на рынок, куда отправилась продавать овощи со своего огорода. Муж Фариды забеспокоился, когда она не вернулась к ночи, и позвал соседей, которые вместе с ним принялись за поиски. На следующий день они обнаружили в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием на животе. Жители деревни, заподозрив худшее, взрезали толстую кожу рептилии и обнаружили женщину в желудке змеи.

В Индонезии гигантский сетчатый питон проглотил женщину, которую через день нашли в его животе.

По словам старейшины деревни Калемпанг, поймать питона и достать жертву из его желудка, помогали жители нескольких соседних поселений.

BBC напоминает, что это не первый случай нападения питонов на людей в Индонезии. В 2022 году 50-летняя сборщица каучука была убита и проглочена целиком питоном на острове Суматра. «Жертва была найдена в желудке змеи», — сообщил тогда местным СМИ начальник местной полиции, добавив, что на момент обнаружения ее тело выглядело практически неповрежденным.

Однако подобные случаи довольно редки, отмечает BBC.

Сетчатый питон (Malayopython reticulatus) — самая длинная змея в мире, ее размер регулярно превышает 6,25 метра. Самый длинный из известных науке сетчатых питонов был найден в 1912 году и достигал 10 метров. В джунглях Индонезии обитает большая популяция сетчатых питонов, не потревоженных городской цивилизацией. Сетчатые питоны отлично плавают и иногда заплывают даже в открытое море. Охотиться они предпочитают вечером и ночью, а дни проводят на деревьях, или в пещерах.