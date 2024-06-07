Леонид Швец, автор haqqin.az 02:30

Как известно, Россия обогатила иностранные языки словом sputnik. Запущенная в 1957 году несложная штуковина, посылавшая радиосигналы, которые могли ловить радиолюбители в разных уголках Земли, произвела на тогдашнее человечество неизгладимое впечатление. Гордость за первый спутник и за спустя короткое время полетевшего в космос человека до сих пор переполняет россиян, которым семьдесят с лишним лет спустя гордиться, откровенно говоря, особенно нечем.

Вот даже первый вице-премьер Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме признал, что Россия не является нынче лидером в орбитальных спутниковых группировках и возможностях по дистанционному зондированию планеты. Это правда, спутниковые группировки США и Китая больше. Вице-премьер, конечно, тут же бодро заметил, что нужно «не отставать и стараться выходить на новые рубежи», конструировать и запускать новые космические спутники, но пока с этим не очень. Как сказал Мантуров, правительству в этой сфере не обойтись без помощи отечественного бизнеса. А так-то спутники да, дескать, носят стратегический приоритетный характер. На словах, может, тема спутников и носит приоритетный характер, да вот на неделей раньше состоявшейся XVI Федеральной конференции ComNews Satelite Russia, которая прошла в Москве, представитель государственной корпорация «Роскосмос», директор департамента перспективных программ Сергей Прохоров рассказал, что из шести геостационарных спутников, которые должны были быть заказаны правительством, заказаны только два: структурой «Газпрома» и федеральным предприятием «Космическая связь». А нет финансирования – нет и спутников.

Не факт, правда, что и с финансированием они будут. Специалисты космической области на конференции рассказали, что, поскольку каждый аппарат для геостационарной орбиты уникален, их производство в среднем занимает года три, но с учетом отказа западных партнеров работать с «Роскосмосом» срок может запросто растянуться на пять лет. Это даже при условии, что удастся решить задачу замены импортных компонентов. О том, что нужно выделить денег на развитие скоростного спутникового интернета говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, фактически своей программе на новый президентский срок. В нацпроектах тоже прописаны немалые суммы на развертывание сети спутников – «до 2030 года». Но тридцатый год еще когда, а нынче идет война, и тут свои приоритеты. Кстати, и наличие необходимых сумм нисколько не гарантирует результата. Всем памятен провал миссии «Луна-25» в августе прошлого года, когда посадочный аппарат разбился о поверхность Луны. С тех пор успешно прилунились индийский, японский и китайский аппараты, а вот российский не смог. «Луну-25» при этом мастерили почти два десятка лет – с 2005 года.