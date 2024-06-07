Додон хочет вернуться в кресло президента

Бывший президент Молдовы Игорь Додон назвал условия, при которых он будет выдвигаться на выборы главы государства.

«Если мы не найдем единого кандидата, которого могли бы поддержать три-четыре разные партии, то тогда, конечно, Партия социалистов будет участвовать со своим кандидатом. ...Конечно, этим кандидатом могу быть и я, если опросы покажут, что у нас есть шансы победить. Вот такая стратегия», — сказал Додон ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он утверждает, что сейчас некоторые опросы показывают его победу во втором туре над действующим президентом Майей Санду с учетом голосования внутри страны, без диаспоры.

Выборы президента Молдовы состоятся 20 октября. В 2020 году Додон во втором туре проиграл выборы Санду. Он набрал 42,28%, его соперница — 57,7%.