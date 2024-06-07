Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:02

На днях состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером, в ходе которого лидеры высказались в пользу укрепления договоренностей, достигнутых накануне гибели Эбрахима Раиси между Азербайджаном и Ираном. Судя по всему, переговоры были инициированы азербайджанской стороной. И хотя в сообщении пресс-службы об этом ничего не сказано, сам по себе повод - выражение соболезнования иранской стороне - предполагал звонок из Баку. А вот тема разговора межу Алиевым и Мохбером была в равной степени важна и для Тегерана. Дело в том, что финальная встреча президентов Ильхама Алиева и Эбрахима Раиси была по существу исторической, ибо она закрывала длительный период колебаний политики Ирана в отношении Азербайджана, которые серьезно мешали двусторонним отношениям. Особенно с осени 2020 года, когда Азербайджан вышел на свои суверенные границы, к чему руководство Исламской республики, скажем прямо, готово не было.

Что удалось Алиеву с Раиси? Однако со временем, особенно, под психологическим воздействием реалий 2023 года, достигнутых Азербайджаном, позитивно-практический настрой на треке Баку-Тегеран стал преобладать, что отразилось в нескольких важнейших проектах, открывших новую страницу в ирано-азербайджанских отношениях. Алиеву и Раиси удалось наметить контуры дальнейшего взаимодействия как вокруг Армении, резко переориентировавшейся на Запад, так и по крупным инфраструктурным проектам, таким, как Зангезурский/Аразский коридор, а также по вопросам развития других маршрутов в экономическом поясе МТК «Север-Юг». Со своей стороны, в последние два года правления президент Эбрахим Раиси не только сам демонстрировал твердость и политическую волю к сближению с Баку, но и настроил в этом ключе управленческий аппарат правительства Исламской республики. Причем все это происходило в процессе известного стратегического сближения Москвы и Тегерана.

В этот период Баку и Тегерану, в частности, удалось: - начать работы по автомобильному и железнодорожному маршрутам, соединяющим Зангиланский район Азербайджана с Нахчываном через территорию Ирана; - довести в 2023 году товарооборот до показателя 688 миллионов долларов (при этом взаимный грузооборот продукции для товарных рынков и сетей двух стран составил порядка 800 тысяч тонн); - обеспечить в критические для Российской Федерации 2022-2024 годы наращивание транзитного грузопотока по западному сегменту МТК «Север-Юг» (по железнодорожной инфраструктуре - около 5 миллионов тонн, по автодорожной - 5,4 миллиона тонн); - запустить гидроузлы и ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы", а также согласовать планы дальнейшего развития строящейся Ордубадской ГЭС; - продвинуться в вопросах реализации энергетического моста "Иран-Азербайджан-Россия". Что дальше? Нынешний и.о. президента ИРИ Мохаммад Мохбер не выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы, но при этом, как никто другой, он погружен в нюансы внутренней иранской политики, а потому мог в полной мере поделиться с Ильхамом Алиевым своими оценками ситуации и внутриполитического расклада.

Накануне 11 июня – даты публикации окончательного списка кандидатов в президенты ИРИ, утвержденного Советом стражей конституции, выдвинулись около 80 человек и среди них экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, три министра действующего правительства и тринадцать бывших министров, 38 депутатов парламента разных созывов, нынешний и предыдущий спикеры Меджлиса Али Лариджани и Мохаммад Багер Галибаф… Главным сюрпризом с точки зрения предыдущих публикаций и аналитических выкладок стал отказ от участия в президентских выборах со стороны Хасана Хомейни - внука основателя исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни, главы Совета по определению политической целесообразности Мохсена Резаи, экс-президента Ирана Хасана Роухани и экс-главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа. Громадное число претендентов, среди которых немало реальных и сильных политиков, вызывает невольную ассоциацию со строчками легендарной советской песни: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Хотя и понятно, что столь щедрая палитра кандидатов на пост президента, в полной мере отражающая специфику исламской демократии, на самом деле скрывает куда более жёсткую, вертикальную конструкцию управления, сконцентрированную в руках духовного лидера Исламской республики Али Хаменеи.

Другое дело, что процессы последних лет постепенно размывают строгие предписания и со временем могут трансформировать теократию и привнести в политическую жизнь Ирана элементы «сдержанного либерализма». Во всяком случае, такие тенденции уже прослеживаются. Нынешние выборы проходят в атмосфере значительно большего плюрализма и высоких ставок, чем в прошлые годы. К примеру, регистрацию для участия в выборах президента прошли четыре женщины. Недавно, Центр развития Университета Имама Садыка опубликовал данные социологического опроса, проведенного в конце мая по поводу поддержки соискателей на президентское кресло. По его итогам были выявлены имена трех наиболее популярных кандидатов - Махмуд Ахмадинежад (23,7 процента), член Ассамблеи по определению целесообразности Саид Джалили (20,7 процента) и бывший министр иностранных дел Джавад Зариф (17,7 процента). Из остальных кандидатов более чем пятипроцентная поддержка была только у исполняющего обязанности президента Мохаммада Мохбера (7,3 процента), хотя, как уже упоминалось, от участия в выборах Мохбер отказался. Любопытно, что авторитетный председатель иранского Меджлиса Мохаммад Галибаф, которому приписывают достаточно высокий уровень влияния, получил по этому опросу только 4,8 процента. В то же время нельзя исключить, что итоги и публикация опроса могли быть "скорректированы" под одного из кандидатов и являться оружием информационной кампании. Баку-Тегеран: предсказуемая закономерность В то же время, кто бы ни оказался в кресле президента Ирана - консерватор, реформатор или, что ещё лучше, выходец из лагеря "умеренных", сближение с Азербайджаном для Тегерана должно восприниматься как закономерность.

Если проанализировать цепочку событий, влияющих на состояние глобальной экономики - от пандемии коронавируса до войны в Украине, то для многих стран мира они запустили алгоритм, характеризующийся сокращением частного потребления, обеднением среднего класса и дальнейшим обогащением богатых... Примерно то же самое постепенно происходит и с группой государств среднего уровня, которые терпят издержки, становятся беднее и в попытках выправить положение увеличивают государственный долг на внешнем и внутреннем рынках. Единственным выходом из такой ситуации оставалось лишь усиление роли и влияние госструктур в вопросах стратегического управления, а также увеличение объемов бюджетных статей как по расходам, так и по доходам, при повышении налогов и их собираемости. Характерно, что в экономической плоскости выиграли в итоге не только цифровые платформы и отдельные корпорации-флагманы новых технологий, но и спекулятивные сценарии в рамках целых отраслей, в соответствии с которыми по искусственным основаниям, включая скупку резервов для длительного хранения (сценарий подготовки к войне), повышалась стоимость отдельных сырьевых товаров. Многие последствия этой сферы эхом повторяются и в сфере геополитики, когда ведущие государства или страны, сделавшие ставку на "силовые сценарии", только усиливаются, а слабые государства или страны, сделавшие ставку на пассивное ожидания периода "тихой гавани", продолжают ослабляться.