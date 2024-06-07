Как передает корреспондент haqqin.az, Хабиб Калтаев отправился в Сирию в августе 2019 года. Там он присоединился к незаконной вооруженной группировке «Таифатул Мансура» и до февраля 2022 года принимал участие в боевых действиях.

Завершился судебный процесс над 43-летним жителем Балакенского района Хабибом Калтаевым, известным под религиозным прозвищем «Абу Абдулазиз». Калтаев обвинялся в незаконном участии в боевых действиях в Сирии в составе террористических группировок. Он пытался скрыться от следствия и был объявлен в розыск по линии Интерпола.

В суде Калтаев рассказал, что суннитским исламом увлекся с 2007 года. В 2013 году мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы — устроил ДТП, в котором погибли 2 человека. Освободившись из тюрьмы, в середине 2019 года связался через социальные сети со своим земляком Ибрагимом Гаджиевым, известным под религиозным прозвищем «Аммар», который к тому времени уже проживал в Сирии. Калтаев также решил переехать в эту страну. В сирийский Идлиб он и его средний сын Азиз попали через Грузию и Турцию. Границу пересекли незаконно.

Позже Калтаева и его сына отвезли в местность, известную как Туркманская гора. Здесь он и присоединился к группировке «Таифатул Мансура», в которой уже состояли «Абу Давуд» (Сафа Дабахов), «Сулейман» (Орхан Зарбалиев) и «Абу Мухаммед» (Шахин Салаев). Отметим, что все трое указанных лица решением Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорены к семи годам лишения свободы

Калтаеву выдали «служебный» автомат, однако оружием он почти не пользовался, так как несколько лет назад лишился в результате несчастного случая трех пальцев на обеих руках. Занимался в основном вождением автомобиля. Через некоторое время к нему переехала жена. В Сирии у них родился еще один ребенок.

В октябре 2021 года террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с «Джебхат ан-Нусрой», напала на Туркманскую гору. После трехдневных боев члены «Таифатул Мансура», потерпев поражение, сдались в плен.

«Многих убили, оставшихся в живых взяли в плен. Несколько месяцев нас удерживали в плену. А затем начали отправлять в Турцию. В Турции нас держали в депортационном центре в Хатае. Позже перевезли в «семейный» депортационный центр в Газиантепе».

6 февраля 2023 года семья Калтаевых ожидала депортации в аэропорту Газиантепе, однако из-за произошедшего здесь сильного землетрясения все рейсы были отменены. Спустя год, согласно законодательству, их выпустили из депортационного центра. Супруга Калтаева обратилась в консульство Азербайджана с просьбой о возвращении, и через несколько дней была отправлена назад в Азербайджан вместе с ребенком.

Калтаев же с сыном Азизом отправился в Россию, где жил у сестры. При подаче официального запроса на разрешение на работу в России его задержали сотрудники ФСБ. В октябре прошлого года был экстрадирован в Азербайджан.

Против Калтаева было выдвинуто обвинение по статье 283-1 (создание устойчивой группы с целью участия в вооруженных конфликтах вне пределов Азербайджанской Республики) УК Азербайджана. Суд приговорил Калтаева к 7 с половиной годам лишения свободы.