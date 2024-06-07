По их словам, посредники выступили с таким предупреждением «по указанию администрации» президента США Джо Байдена, которая ищет способ заставить ХАМАС заключить соглашение. Как отмечает издание, сделка «нужна президенту в условиях политического водоворота вокруг войны».

Катар и Египет пригрозили лидерам палестинского движения ХАМАС заморозить их активы и выслать из Дохи, если те не согласятся на предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

7 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что ХАМАС не представило посредникам свой ответ на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Телеканал Al-Qahira Al-Ikhbariya ранее сообщил, что движение представит свой ответ на план урегулирования в течение ближайших дней. В свою очередь телеканал Al-Ghad утверждает, что ХАМАС уже передал ответ на предложение посредникам, потребовав прекращения огня за неделю до начала процедуры обмена заложников на заключенных.

31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов Газы, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.