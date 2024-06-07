Два судна загорелись после ударов хуситов

Пожар начался на двух судах в Аденском заливе после попадания в них ракет, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в Х.

Первое судно было атаковано в 70 морских милях (около 130 км) к юго-западу от города Аден в Йемене. По данным UKMTO, ракета попала в кормовую часть, никто не пострадал. Пожар удалось оперативно потушить, в настоящее время корабль направляется в порт.

Еще одно судно было атаковано в 80 милях к юго-востоку от Адена, там также возник пожар, который удалось потушить. Названия и иные данные об атакованных кораблях в UKMTO не уточнили. Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, также сообщила об ударах по двум судам у берегов Йемена и возникших там пожарах.