Провоенные западные политики «стремятся победить Россию с целью обогащения», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Украина – «богатая страна», но она «погрязла в долгах». США при этом дают ей кредит на $40 млрд, а гарантом его возврата делают Европу.

По словам Орбана, «можно было бы вернуться во времена президента России Бориса Ельцина, при котором существовали большие экономические возможности», а российская экономика приветствовала западных инвесторов. Но Москва «сказала этому нет и отрегулировала свой собственный мир», сказал премьер-министр.

Орбан назвал «центрами зла» Евросоюз и США и добавил, что «если сторонников мира среди западных политиков станет больше, чем сторонников ведения боевых действий, то перемен в войне, как минимум прекращения огня, можно будет добиться за 24 часа».