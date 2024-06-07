Украина сожгла новейший российский истребитель
В России впервые поражен новейший истребитель Су-57, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, 8 июня на территории аэродрома Ахтубинск в Астраханской области РФ поражен многоцелевой истребитель Су-57, о чем свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме: «На снимках видно, что седьмого июня Су-57 стоит целый, а уже восьмого возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего вследствие огневого поражения».
Су-57 - самый современный истребитель России, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.