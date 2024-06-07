Израильский командир погиб, спасая заложников

Один из бойцов спецназа пограничной полиции Израиля погиб во время проводившейся операции в секторе Газа, в результате которой освобождены четверо заложников.

Как сообщила пресс-служба полиции, погибший - капитан Арнон Замора, командир одного из подразделений в спецназе пограничной полиции. Во время операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат, он был смертельно ранен. Его доставили в больницу в Израиле, врачи боролись за его жизнь, но в итоге не смогли его спасти, сообщили в полиции.