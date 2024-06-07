Израильский командир погиб, спасая заложников
Один из бойцов спецназа пограничной полиции Израиля погиб во время проводившейся операции в секторе Газа, в результате которой освобождены четверо заложников.
Как сообщила пресс-служба полиции, погибший - капитан Арнон Замора, командир одного из подразделений в спецназе пограничной полиции. Во время операции по освобождению четырех заложников, проводившейся в центре лагеря палестинских беженцев Нусейрат, он был смертельно ранен. Его доставили в больницу в Израиле, врачи боролись за его жизнь, но в итоге не смогли его спасти, сообщили в полиции.
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о проведении спецоперации в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа, в результате которой были освобождены четверо израильтян, похищенных 7 октября 2023 года.
Это Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий также российское гражданство. Все они здоровы и доставлены в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива для дальнейших медосмотров.