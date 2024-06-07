В жилом комплексе «Гуртулуш-93» в поселке Масазыр Апшеронского района произошел пожар.

Как сообщили в МЧС, в рамках мер безопасности были эвакуированы 62 жильца, включая пятерых несовершеннолетних.

Согласно информации, по вызову к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар возник в квартире, расположенной на 4-м этаже шестиэтажного жилого дома мансардного типа. В результате оперативного вмешательства пожарных возгорание удалось ликвидировать.

Огонь на площади 12 м2 уничтожил горючие конструкции одной комнаты в 2‑комнатной квартире общей площадью 60 м2.