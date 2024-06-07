Пополнение армии новобранцами не позволит России проводить масштабные наступательные операции летом на нескольких направлениях. Новые резервы не смогут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов, сообщает Американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного обозревателя Константина Машовца.

По его словам, ежемесячно РФ мобилизует 30 тысяч военных, и часть из них прибывает на фронт как замена и подкрепление. Это позволило ВС России создать лишь ограниченные оперативные и стратегические резервы.

Как отмечается, в среднем каждая оперативная группировка войск противника получает от 1 000 до 1 500 военнослужащих в качестве замены или подкрепления ежемесячно и может получить 2 000, если войска отвечают за интенсивные наступательные операции.

Сейчас в Украине и рядом с украинскими границами действуют шесть оперативных российских группировок войск. Таким образом, российские войска получают от 6 000 до 12 000 новых военнослужащих ежемесячно.

Эта цифра не противоречит украинским и российским сообщениям за январь и апрель 2024 года об объемах мобилизации в РФ, поскольку значительная часть этого нового личного состава будет выполнять функции боевого обеспечения и поддержки или после обучения возьмет на себя функции боевых задач.

Указанная оценка также согласуется с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что в этом году Москва набрала 160 тысяч новых военных. По мнению аналитиков, россияне воспользовались своей инициативой на всей территории фронта, чтобы определить темп боевых действий в Украине в последние месяцы таким образом, чтобы потери были равными или немного меньшими от уровня ежемесячного пополнения.

Однако, как объясняют в ISW, удержание этого баланса требует, чтобы россияне существенно не интенсифицировали наступательные операции в течение длительного периода. Этот баланс становится еще более узким, если учесть потери и формирование новых сил только для российского личного состава.

За последние месяцы Институт изучения войны наблюдал "пульсацию" российских наступательных операций вдоль фронта, когда россияне чередовали интенсивные атаки с более низкими оперативными темпами для пополнения потерь.

Из этого следует, что наличие нового личного состава является одним из нескольких определяющих факторов, влияющих на решение о действиях на фронте. Аналитики убеждены, что российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов, способные проводить эффективные широкомасштабные комбинированные атаки.

Скорее всего, они будут недостаточными для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий на нескольких направлениях. Российскому военному командованию, вероятно, придется выбрать одно основное направление во время ожидаемой летней наступательной операции, если оно намерено использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции.