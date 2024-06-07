Германия не поддержала Макрона

Правительство Германии не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки инструкторов в Украину. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По ее информации, на прошлой неделе начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направил письмо в США и примерно в 10 европейских государств, в том числе Великобритании, Польше, Нидерландам, трем странам Балтии, Дании и Швеции, в котором пригласил соответствующие правительства принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной «коалиции желающих».

При этом Париж проигнорировал правительство ФРГ: письмо с приглашением в Министерство обороны Германии не поступило. Правящая в ФРГ коалиция «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП), как отмечает газета, за последние недели неоднократно давала понять в ходе внутренних дискуссий в Брюсселе, что немецкие военные не будут принимать участие в учебной миссии. Но американцы сделали это заранее и все же получили письмо-приглашение, подчеркивает Welt am Sonntag.

В то же время о нежелании отправлять военнослужащих в Украину заявила глава Минобороны страны Яна Чернохова. По ее словам, Чехия не будет отправлять своих инструкторов в Украину, но может подготовить 4 000 бойцов на своей территории.