Погода на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове 10 июня ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, прогнозируется погода без осадков. Утром в пригородах столицы возможны кратковременные осадки, ожидается умеренный северо-западный ветер.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 27-32 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью установится на отметке 70-75, днем - 45-55%.
В регионах Азербайджана местами пройдут дожди, в частности, в горных и предгорных районах интенсивного характера, ожидаются грозы, выпадет град. Ночью и утром местами прогнозируется туман, восточный ветер кое-где будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 18-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.