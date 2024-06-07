Байден и Макрон о Южном Кавказе

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по поводу мира на Южном Кавказе.

«Соединенные Штаты и Франция поддерживают установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности.

Они поддерживают дальнейшую региональную интеграцию на Южном Кавказе на благо всех народов региона», - говорится в заявлении президентов.