Германия, «обладая нехваткой суверенитета», пытается «угодить сразу всем центрам силы на Западе - и ЕС, и США, и НАТО», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о словах Владимира Путина о том, что «Германия после Второй мировой войны никогда не была суверенной». «В рамках этого дефицита власти Германии наперегонки стараются: им надо и Брюсселю угодить, и «вашингтонскому парткому», и [генсеку Йенсу] Столтенбергу угодить в НАТО», - пояснил Песков.

«Представляете, как они разрываются? - отметил пресс-секретарь президента РФ. - Вот они наперегонки на разных уровнях и делают заявления». «Такая их нелегкая позиция», - добавил Песков.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил 5 июня, что Берлин должен быть готов к состоянию войны к 2029 году.