Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 13:18

В мае прошлого года, наиболее неожиданным внешнеполитическим событием для Азербайджана, стало участие Ильхама Алиева на очередном саммите ЕАЭС в Москве… Азербайджанский президент заложил новое направление в системе сотрудничества с евразийским/постсоветским политическим пространством. Ильхам Алиев не исключил и более развернутой экономической интеграции со странами ЕАЭС. Сразу пришло осознание, что в краткосрочной перспективе, трудно представить формализацию сближения Баку и ЕАЭС в какой-либо юридический формат взаимодействия (например: статус наблюдателя). Проекты, нацеленные на расширение взаимодействия с российским интеграционным полем, воспринимаются общественным сознанием достаточно токсично. Но работа с Евразийской комиссией, была вполне возможна.

Это и стало отправной точкой участия Азербайджана в работе Евразийского межправительственного совета на уровне премьер-министра. К примеру, 4 июня в Минске состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Выступив на заседании, Али Асадов отметил, что Азербайджан поддерживает тесные связи в двустороннем формате с государствами-партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). По существу дела, когда Баку развивает двусторонние контакты с Москвой, Минском и Астаной (в рамках режима ЗСТ СНГ), то развивает инвестиционные проекты и торговлю с группой ЕАЭС. Причем, и фактически, в рамках общего поля стандартов качества продукции, и статистически, азербайджанский торгово-инвестиционный след в Казахстане учитывается в едином реестре промышленного производства и инвестиций внутри ЕАЭС. С другой стороны, актуализируется участие Баку в евразийской транспортной повестке, особенно это касается продвижения ресурсов Зангезурского коридора и развития логистики вдоль маршрутов МТК "Север-Юг".

Что может привлечь Баку в ЕАЭС? Наиболее интересными, на сегодняшний день для Баку могут быть следующие проекты евразийской организации: - расширение аграрных поставок в рамках проекта "Агроэкспресс". Он осуществляется РЖД на двустронней основе, но считается проектом ЕАЭС; - продвижение инвестиций в хабы и логистику азербайджанских сегментов МТК СЮ; - возможная покупка доли в инфраструктурном банке ЕАБР. Вхождение Баку в состав участников Евразийского банка может создать Азербайджану дополнительную фокусировку инвестиций бизнеса стран-парнеров; - совместные производства в рамках импортозамещения. К примеру, один из последних по времени обсуждавшихся проектов - совместное, азербайджано-белорусское производство лифтового оборудования с "Могилевлифтмаш". Подобный и другие аналогичные проекты, потенциально могут создавать новые экспортные отрасли в Азербайджане, учитывая уход с российского рынка западных производителей (в случае с лифтовым хозяйством, речь идёт о замещении продукции американской компании OTIS). Также, могут иметь перспективы проекты в области совместного машиностроения со странами ЕАЭС;

- могут представлять интерес проекты зерновых хабов и хабов удобрений на Каспии для дальнейшего экспорта в страны потребителей региона Ближнего Востока. В частности, российская ФосАгро планирует нарастить поставки в Азербайджан до 40 тыс. тонн в 2023 году (+27% от показателя 2022), причем они будут оформляться через казахстанский офис компании. Также нужно напомнить, что в первом квартале 2023 года на Россию пришлось 65,5% импорта пшеницы в Азербайджан, на Казахстан - 34,5% - оба участники ЕАЭС, и основные мировые игроки на рынке зерновых. Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС - отдельная тема для координации с Баку. В первом квартале 2024 года прирост в данном секторе составил 2,9%, причем он наблюдался во всех странах ЕАЭС. Небольшая иллюстрация для понимания тенденций ЕАЭС серьезно наращивает долю продовольствия внутри объединения и на экспорт. Крупнейшим покупателем продовольствия ЕАЭС стал Китай, на втором месте – Турция, доля в общем экспорте 18%, на третьем – Египет (около 10% агро экспорта ЕАЭС). В Евразийской комиссии обсуждается идея создания общего экспортного агентства, позволяющего партнёрам укреплять положение на внешних рынках. Комбинировать поставки по срокам , оперировать логистикой и увеличивать ассортимент. Другой важный нюанс текущей деятельности ЕАЭС - расширение инвестиционного и торгового взаимодействия с группами БРИКС и АСЕАН. Если добавить в этот список ШОС, частично перекрывающий собой пространство ЕАЭС, то общая торговля с этими объединениями в 2022 году выросла на 35% и превысила треть от общего товарооборота ЕАЭС. Отдельное место в списке партнеров ЕАЭС у Узбекистана (наблюдатель в организации). В 2021 году товарооборот государств-членов с Узбекистаном увеличился более чем на 22% и составил почти $12 млрд. В 2022 году их товарооборот вырос ещё примерно на 27%. Все это достаточно интересные сигналы для анализа в Баку, как и другая тема - зоны свободной торговли ЕАЭС с отдельными странами, которые также входят в список перспективных партнеров Азербайджана.

Фактор Объединенных Арабских Эмиратов Возьмём, например, ОАЭ. С 2022 года начался и в 2023 продолжился старт переговоров Дубая с ЕАЭС по поводу постепенного создания зоны свободной торговли. Согласно оценкам, это позволит увеличить взаимные поставки по более чем 1300 товарным позициям - значительная часть из них может проходить по территории Азербайджана по магистралям МТК СЮ. С 2015 по 2023 годы объем взаимной торговли между ЕАЭС и ОАЭ вырос в 6 раз, достигнув $8 млрд, в основном пока, за счёт экспорта из ЕАЭС. Сейчас, темп сближения ЕАЭС со странами Персидского залива задает перемещение центра притяжения российского топ-бизнеса из Лондона на Дубай. Но, в любом случае, у ОАЭ наилучшие возможности замкнуть МТК Север Юг своими портовыми хабами с юга, взаимодействуя с иранскими портами. Даже до войны, в 2018-2019 годах не трудно было предположить, что южная опора МТК СЮ будет распределена между иранскими и арабскими портовыми городами и Свободными Экономическими Зонами в океанских портах. Каков сейчас может оказаться максимально возможный формальный уровень участия Азербайджана в ЕАЭС, сказать трудно.