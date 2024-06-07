В Стамбуле задержали владельцев иностранных компаний

В семи районах Стамбула проведена операция против террористической организации ИГИЛ. В ходе операции были задержаны 11 подозреваемых, среди которых владельцы компаний по обмене валюты, включая иностранные, управляющие денежными оборотами террористической организации. Деятельность и активы некоторых компаний были заморожены.

После установления личности лиц и организаций, переводивших крупные суммы денег террористической организации, полиция приступила к действиям.

В ходе обысков в домах и офисах подозреваемых были обнаружены многочисленные цифровые материалы и документы, 4 единицы огнестрельного оружия, большое количество боеприпасов, 13 криптовалютных кошельков, 100 граммов золота, 130 килограммов серебра и значительное количество иностранной валюты.

В ходе операции задержаны 11 человек.