Первая женщина-кандидат в президенты Ирана снялась с гонки

Экс-депутат парламента Ирана Зохре Элахиан, которая стала первой из четырех женщин, прошедших регистрацию в качестве кандидата на пост президента, отказалась от участия в выборах.

В своем сообщении в соцсети Х Элахиан отметила, что снимает свою кандидатуру и поддерживает "кандидата, которому доверяют народ, ученые и элиты".

Ранее свои кандидатуры решили снять еще четыре кандидата. Сейчас в Иране идет проверка на соответствие кандидатов в президенты установленным требованиям. Среди зарегистрировавшихся на выборы есть три действующих и 13 бывших министров, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, нынешний и бывший спикеры парламента Мохаммад Багер Галибаф и Али Лариджани.

Выборы проводятся после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, голосование состоится 28 июня, второй тур в случае необходимости – 5 июля.