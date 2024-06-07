США давят на ХАМАС

США через Катар и Египет оказывают давление на ХАМАС, чтобы тот принял трехэтапный мирный план Байдена, но это оказывает обратный эффект, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Катар и Египет в последние дни сообщили лидерам ХАМАС, что им грозит арест, заморозка активов, санкции и высылка из их убежища в Дохе, если они не согласятся на прекращение огня с Израилем. Президент США Джо Байден назвал позицию ХАМАС «единственным препятствием на пути к полному прекращению огня».

Однако, как пишет The Wall Street Journal, эти угрозы возымели обратный эффект: лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что план урегулирования, предложенный Байденом, их не устраивает, так как «не гарантирует окончания войны». Хания заявил, что ХАМАС не согласится на сделку, которая не будет соответствовать его условиям.

План урегулирования в секторе Газа, предложенный президентом Байденом 31 мая, предполагает вывод израильских войск из сектора Газа и освобождение всех израильских заложников.

От властей Израиля поступают противоречивые сигналы относительно их отношения к этому плану. С одной стороны, заявлялось, что они готовы согласиться на этот план. С другой - премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль все равно будет добиваться полной ликвидации ХАМАС как своей главной задачи.