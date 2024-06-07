Страшные угрозы России

Москва «четко сигнализировала Западу, что если он вооружает врага РФ, то получит симметричный ответ», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил, что не сомневается, что «на Западе услышали и поймут слова Путина о возможных поставках российского оружия в другие регионы мира».

«Французские коллеги вдруг стали говорить, что в Украине нет французских инструкторов — это неправда, и они это знают», - добавил он, комментируя информацию об отправке французских инструкторов в Украину.