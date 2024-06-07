МИД Азербайджана о «выборах» осетинских сепаратистов

Баку не признает «парламентские выборы», проведенные в Цхинвальском регионе Грузии, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

B заявлении подчеркивается, что Баку подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «парламентские выборы», состоявшиеся в Цхинвальском регионе Грузии 9 июня 2024 года, а также их результаты.