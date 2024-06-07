Отбор на Кубок Европы: сборные Азербайджана обыграли Албанию и Люксембург И вышли в полуфинал
В Косово мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 продолжают борьбу за попадание в финальную стадию Кубка Европы.
Сегодня наша женская команда в составе Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой и Мерседес Уолкер обыграла Люксембург со счетом 21:8 и вышла в полуфинал.
Напомним, вчера наши баскетболистки победили Мальту - 17:14. Заняв 1-е место в группе с участием трех команд, сборная Азербайджана сегодня в 19:50 по бакинскому времени выйдет на полуфинальный матч. Соперником будет победитель матча Ирландия - Мальта.
Мужская команда Азербайджана в составе Амиля Гамзаева, Джабраила Акперова, Эндара Поладханлы и Джордана Дэвиса сегодня обыграла Албанию - 21:13. Одержав победы во всех четырех матчах групповой стадии, наша сборная с 1-го места вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Ирландия – Албания. Эта игра начнется в 21:15.
Вчера наши баскетболисты одолели Армению (21:9), Косово (14:10) и Кипр (21:16).
Лишь победители мужского и женского турниров в Косово получат право выступать в финальной стадии Кубка Европы, которая пройдет в Вене с 22 по 25 августа этого года. Всего там выступят по 12 мужских и женских команд. По пять участников уже известны. У мужчин это Австрия, Сербия, Литва, Нидерланды и Франция. В женском турнире выступят Австрия, Нидерланды, Франция, Германия и Венгрия. Оставшиеся семь путевок в каждой из категорий будут, помимо Приштины, разыграны в Копенгагене, Братиславе и Бухаресте.