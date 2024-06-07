В Косово мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 продолжают борьбу за попадание в финальную стадию Кубка Европы.

Сегодня наша женская команда в составе Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой и Мерседес Уолкер обыграла Люксембург со счетом 21:8 и вышла в полуфинал.

Напомним, вчера наши баскетболистки победили Мальту - 17:14. Заняв 1-е место в группе с участием трех команд, сборная Азербайджана сегодня в 19:50 по бакинскому времени выйдет на полуфинальный матч. Соперником будет победитель матча Ирландия - Мальта.

Мужская команда Азербайджана в составе Амиля Гамзаева, Джабраила Акперова, Эндара Поладханлы и Джордана Дэвиса сегодня обыграла Албанию - 21:13. Одержав победы во всех четырех матчах групповой стадии, наша сборная с 1-го места вышла в полуфинал, где сыграет с победителем пары Ирландия – Албания. Эта игра начнется в 21:15.

Вчера наши баскетболисты одолели Армению (21:9), Косово (14:10) и Кипр (21:16).