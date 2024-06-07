Россия выразила протест Армении

МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегацией Бучи, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует издание news.ru.

По ее словам, Москва расценивает как «недружественный шаг визит представителей Армении в этот украинский город, а также недопустимые высказывания в адрес России и предоставление Киеву гуманитарной помощи».

«Расцениваем посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении», - заявила Захарова.