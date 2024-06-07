Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:27

Официальный визит президента Ильхама Алиева в Египет – яркое проявление реализуемой новой стратегии Азербайджана, объявившего углубление партнерства с Глобальным Югом доминантой своей внешнеполитической концепции. Особое место в этой платформе по традиции занимает система взаимоотношений с арабским и исламским миром и обозначенный в период председательствования Азербайджана в Движении неприсоединения новый ориентир – страны Африки. К тому же переговоры в Каире можно считать продолжением линии взаимодействия двух лидеров, начатой с визита президента Фаттаха ас-Сиси в Баку в январе 2023. В 2024 году африканская стратегия Азербайджана препарировалась и на политическое пространство Экваториальной Африки, что наглядно проявилось в ходе визита в Баку президента Конго Дени Сассу-Нгессо, о котором подробно писал haqqin.az в своих аналитических записках.

На новых рубежах Новая алиевская стратегия в отношении Глобального Юга – важный индикатор, раскрывающий всю политическую мощь нового крупного регионального игрока - Азербайджана, которая, согласно политической философии Алиева, зиждется на соотношении национальных интересов двух партнеров. Что приобретает особую значимость в свете нового витка деколонизации континента. Важно обратить внимание и на фактор измерения "африканской линии": Азербайджано-египетские отношения, с одной стороны, привязаны к экономическим возможностям и инфраструктуре Средиземноморья, а с другой - не могут игнорировать качественно новую ситуацию на Ближнем Востоке. В данном аспекте обратим внимание на резонансное заявление Ильхама Алиева по вопросу палестинского урегулирования: "…позиция Азербайджана однозначна - должно быть создано независимое Палестинское государство (в границах до 4 июня 1967 года), Восточный Иерусалим должен быть его столицей. Необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну, и все вопросы должны решаться путем переговоров..."

Алиев однозначно перемещает Баку в лагерь государств, поддерживающих создание государства Палестина, и в унисон с эрдогановской Турцией закрепляет флагманские позиции своего государства в качестве ведущей исламской страны СНГ в системе взаимоотношений с афро-исламским миром. Заключенные в Каире соглашения свидетельствуют об усилении роли Баку в наращивании связей и присутствии "антиколониальной коалиции" на континенте. Транспортная интеграция Африки с Евразией Подписанный "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству" между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством связи и информационных технологий Египта раскрывает перед правительствами двух стран перспективу расширения возможностей железнодорожного сообщения Баку - Тбилиси - Карс, а также торгово-экономических связей Египта со странами Центральной Азии с использованием этого маршрута через турецкий порт Мерсин. Проект новой транспортной интеграции синхронизируется со стратегией развития МТК Север-Юг, предполагающей через порты Персидского залива соединить Евразию с портовыми терминалами и промышленными кластерами африканского континента. В Каире состоялся обмен мнениями и по использованию будущих возможностей МТК СЮ.

Развитие промышленной кооперации Среди важнейших документов, подписанных азербайджанской делегацией - "Совместный план действий на 2024-2025 годы между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Главным управлением инвестиций и свободных зон Арабской Республики Египет (GAFI)". Египет предлагает Азербайджану воспользоваться платформами и льготными тарифными условиями в промышленных зонах на берегу Суэцкого канала. Ряд наработок по этому проекту есть и в египетско-российском взаимодействии, и этот опыт может быть препарирован в сферах производства строительных материалов, различных узловых компонентов машиностроения, в фармацевтике, других областях, имеющих прибыльный потенциал экспортного развития из Египта, или на отраслевых рынках страны. Предложения для взаимодействия по проекту совместной СЭЗ будут подготовлены к очередному заседанию межправительственной комиссии, которая состоится в Каире. Египетская экономика вполне адаптировалась к проблемам глобального кризиса транспортных коммуникаций и военной эскалации в Красном море (хотя плата за проход Суэцкого канала по-прежнему составляет почти 25% поступлений валюты страны). Международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что в ближайшие три года экономический рост Египта составит в среднем около 4%, отмечая, что этот показатель зависит от динамики обменного курса и инфляции, а также от последствий израильско-хамасовского конфликта. Правда, в своем последнем отчете S&P отмечает, что "в связи с дефицитом иностранной валюты мы ожидаем дальнейшего замедления роста ВВП в 2024 финансовом году". Проекты "содействия мировому развитию" Одна из основных тем в повестке взаимодействия по данной теме - передача эстафеты и опыта проведения ежегодной Конференции по изменению климата. Напомним, что несколько лет назад Египет принимал COP-27, Азербайджан принял председательство на COP29.

С климатической повесткой также тесно связана повестка кризиса урбанизации. С учетом того, что в этом году Египет, а в 2026 году Азербайджан будут принимать Всемирный форум городов по линии Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT), важен обмен опытом и взаимодействием в этом направлении, вырабатывая общие подходы, универсальные для стран "мирового большинства". Один из прикладных вопросов, демонстрирующий возможности практической кооперации в этой сфере - восстановление новых экономических районов Азербайджана. Египетские компании отметили заинтересованность в участии в строительно-восстановительных работах. Усиление Алиева в афро-исламском мире Азербайджан довольно удачно стал использовать два новых явления, которые в наибольшей степени проявились в Африке. Первое - рост недовольства развивающихся стран текущим миропорядком. Политическая повестка "Движения неприсоединения" под председательством Азербайджана как раз сформировалась на основе конфликта с "порядком", основанным в XX веке на правилах, диктуемых коллективным Западом. Центральный узел этого противоречия в том, что Вашингтон и подконтрольные ему международные организации стали выдавать западную политику, включающую военные интервенции и экономические санкции, за волю всего международного сообщества, продавливая соответствующие резолюции в ООН. Подспудно, уже другими методами, похожая ситуация сложилась с распределением вакцин и экономической помощи в период пандемии. В конечном итоге Африка, как средиземноморская, так и экваториальная, стала противодействовать политике уловок и доминирования Запада. И это совпало с ростом расширения влияния "средних держав", в частности Азербайджана, который усиливает свою роль и влияние в узловом регионе Евразийского континента.