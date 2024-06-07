Экс-президента Ирана не пустили на выборы

По сведениям агентства, право участвовать в досрочных выборах получили спикер Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности Исламской республики Саид Джалили, прокурор и бывший министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, глава "Фонда по делам мучеников и ветеранов" Амир Хоссейн Газизаде Хашеми и член парламента Масуд Пезешкиан.

Двое известных иранских политиков - экс-президент Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани - выбыли из предвыборной гонки.

Ранее сообщалось, что экс-депутат парламента Ирана Зохре Элахиан, которая стала первой из четырех женщин, прошедших регистрацию в качестве кандидата на пост президента, отказалась от участия в выборах.