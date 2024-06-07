Фидан едет в Россию

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит Российскую Федерацию 10-11 июня 2024 года", - говорится в заявлении.

Согласно информации, глава МИД проведет двусторонние встречи в Москве, а также примет участие в сессии БРИКС+, которая состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.