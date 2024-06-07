Мамед Эфендиев, отдел экономики 17:53

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшану Наджафу награду «Чемпион по экспорту», которой удостоен нефтеперерабатывающий завод STAR. А министр торговли страны Омер Болат вручил награду главе SOCAR за первое место НПЗ STAR в номинации «Химические вещества и продукция». Наград всего было удостоено 10 компаний – крупнейших экспортеров Турции в прошлом году. НПЗ STAR входит в расположенный в турецком городе Агали (недалеко от Измира) нефтехимический комплекс Petkim, состоящий из нескольких заводов, соединенных в одну технологическую цепочку. И комплекс Petkim компании SOCAR Turkey - крупнейшего прямого иностранного инвестора и интегрированной промышленной группы Турции – всегда в первых рядах авангарда турецкой индустрии. А очередное вручение наград предприятию «дочки» азербайджанской компании - яркий пример высокого уровня поддержки деятельности SOCAR в Турции.

Haqqin.az не раз отмечал высокий интерес Эрдогана к экспорту страны. Вот и на последней встрече с представителями Ассамблеи экспортеров в Стамбуле он отметил, что объем экспорта Турции в 2024 году прогнозируется на уровне 267 млрд долларов против 255,4 млрд долларов в 2023 году. «К концу 2024 года мы обязательно увеличим экспорт товаров до 267 млрд долларов», - сказал он, напомнив, что в мае этот показатель уже достиг рекордных 24,1 млрд долларов. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 11,4%. В целом, подчеркнул президент Турции, проводимая с 2023 года программа экономической стабилизации приносит свои плоды. Свидетельством тому является рост валютных резервов Центробанка на 45,2 млрд долларов - до 143,6 млрд долларов. По его словам, турецкая экономика делает твердые шаги к намеченным целям, вступая в период дезинфляции. После завершения этого процесса экономика страны попадет в совершенно другую лигу, заверил он. Но и этот срок, судя по уверенным заявлениям Эрдогана, не так далек. В конце прошлого месяца на встрече совета по внешнеэкономическим связям он, подводя итоги предыдущих заявлений финансовых капитанов страны, отметил, что уровень инфляции в Турции в годовом исчислении достигнет пика по итогам мая, затем начнется ее быстрое снижение.

По его прогнозам, начиная со второй половины года турки вздохнут свободнее – после долгой и глубокой инфляции страна вступит в период дезинфляции. Турецкий лидер вновь подчеркнул, что экономика находится на верном пути и основной приоритет его администрации - снижение инфляции до однозначных показателей. Главу государства поддержал и глава Минфина республики Мехмет Шимшек. Комментируя данные национального института статистики за май, он заявил, что худшее для турецкой экономики осталось позади, она вступает в процесс дезинфляции. А переходный период в борьбе с инфляцией министр считает завершенным. Как свидетельствуют данные национального института статистики, инфляция в Турции в мае составила 75,45% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с ноября 2022 года, когда он составил 84,4%. В то же время с апреля, когда инфляция составила 69,8% в годовом исчислении, этот показатель вырос всего на 5,65%. Правда, группа независимых экономистов ENAG, как правило, оценивает годовой показатель инфляции чуть ли не вдвое выше, но мы будем придерживаться официальных показателей.