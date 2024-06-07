Азербайджанские компании поднимают экспорт Турции наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил президенту Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшану Наджафу награду «Чемпион по экспорту», которой удостоен нефтеперерабатывающий завод STAR. А министр торговли страны Омер Болат вручил награду главе SOCAR за первое место НПЗ STAR в номинации «Химические вещества и продукция». Наград всего было удостоено 10 компаний – крупнейших экспортеров Турции в прошлом году.

НПЗ STAR входит в расположенный в турецком городе Агали (недалеко от Измира) нефтехимический комплекс Petkim, состоящий из нескольких заводов, соединенных в одну технологическую цепочку. И комплекс Petkim компании SOCAR Turkey - крупнейшего прямого иностранного инвестора и интегрированной промышленной группы Турции – всегда в первых рядах авангарда турецкой индустрии. А очередное вручение наград предприятию «дочки» азербайджанской компании - яркий пример высокого уровня поддержки деятельности SOCAR в Турции.

Эрдоган объявил Наджафа чемпионом

Haqqin.az не раз отмечал высокий интерес Эрдогана к экспорту страны. Вот и на последней встрече с представителями Ассамблеи экспортеров в Стамбуле он отметил, что объем экспорта Турции в 2024 году прогнозируется на уровне 267 млрд долларов против 255,4 млрд долларов в 2023 году. «К концу 2024 года мы обязательно увеличим экспорт товаров до 267 млрд долларов», - сказал он, напомнив, что в мае этот показатель уже достиг рекордных 24,1 млрд долларов. Рост в сравнении с аналогичным периодом 2023 года составил 11,4%.

В целом, подчеркнул президент Турции, проводимая с 2023 года программа экономической стабилизации приносит свои плоды. Свидетельством тому является рост валютных резервов Центробанка на 45,2 млрд долларов - до 143,6 млрд долларов. По его словам, турецкая экономика делает твердые шаги к намеченным целям, вступая в период дезинфляции. После завершения этого процесса экономика страны попадет в совершенно другую лигу, заверил он.

Но и этот срок, судя по уверенным заявлениям Эрдогана, не так далек. В конце прошлого месяца на встрече совета по внешнеэкономическим связям он, подводя итоги предыдущих заявлений финансовых капитанов страны, отметил, что уровень инфляции в Турции в годовом исчислении достигнет пика по итогам мая, затем начнется ее быстрое снижение.

Судя по заявлениям Эрдогана, худшее для Турции позади

По его прогнозам, начиная со второй половины года турки вздохнут свободнее – после долгой и глубокой инфляции страна вступит в период дезинфляции. Турецкий лидер вновь подчеркнул, что экономика находится на верном пути и основной приоритет его администрации - снижение инфляции до однозначных показателей.

Главу государства поддержал и глава Минфина республики Мехмет Шимшек. Комментируя данные национального института статистики за май, он заявил, что худшее для турецкой экономики осталось позади, она вступает в процесс дезинфляции. А переходный период в борьбе с инфляцией министр считает завершенным.

Как свидетельствуют данные национального института статистики, инфляция в Турции в мае составила 75,45% в годовом исчислении, что является максимальным показателем с ноября 2022 года, когда он составил 84,4%. В то же время с апреля, когда инфляция составила 69,8% в годовом исчислении, этот показатель вырос всего на 5,65%. Правда, группа независимых экономистов ENAG, как правило, оценивает годовой показатель инфляции чуть ли не вдвое выше, но мы будем придерживаться официальных показателей.

И Шимшек оптимист

По словам главы турецкого Минфина, постоянное снижение инфляции в стране начнется в июне. А годовая инфляция, скорее всего, опустится ниже 50% к концу третьего квартала текущего года. По прогнозу Шимшека, годовая инфляция в Турции составит 33,2% через 12 месяцев и 21,3% спустя 24 месяца. «Мы продолжим поддерживать процесс дезинфляции путем укрепления фискальной дисциплины. Достижение ценовой стабильности требует терпения и времени, и мы полны решимости достичь нашей цели», - подчеркнул глава Минфина Турции.

И эти показатели созвучны с прогнозами главы Центробанка Турции Фатиха Карахана, который ранее сообщал, что инфляция к концу текущего года ожидается на уровне 38%, прогнозы на 2025 и 2026 годы составляют 14% и 9% соответственно. А впоследствии турецкие власти намерены снизить инфляцию до 5%. Это та цель, которую поставил перед экономической командой Турции президент Эрдоган. И отрадно, что и азербайджанские компании принимают деятельное участие в развитие турецкой экономики…