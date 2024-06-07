Сколько самолетов Франция передаст Украине

Франция может поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5, остальные самолеты Парижу придется искать в других странах, пишет газета La Tribune Dimanche.

Как отмечает издание, ВВС Франции располагают всего 26 самолетами такого типа. Если Париж хочет сохранить хотя бы один эскадрон (20 самолетов), то он не может расстаться более чем с шестью истребителями.

Ранее издание Business Insider сообщало, что истребители Mirage, которые Париж планирует передать Украине, не подойдут Киеву по некоторым характеристикам, пишет портал.

Указывается, что эффективность Mirage 2000-5 ограничена ракетой MICA класса «воздух-воздух», а украинские самолеты вынуждены летать на низких высотах из-за мощных систем поражения РФ.