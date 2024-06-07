Африканские студенты стали «пушечным мясом» для Путина

Российские власти все чаще оказывают давление на африканских студентов и гастарбайтеров с целью заставить их вступить в армию России и поехать воевать в Украину, пишет Bloomberg.

«Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что чиновники все чаще угрожают непродлением виз африканским студентам и гастарбайтерам, отказывающимся вступать в ВС РФ.

По словам другого европейского чиновника, россияне отправляли мигрантов и иностранных студентов в бой под принуждением с начала войны. Эти войска несли ощутимые потери, поскольку чаще всего их использовали в рискованных наступательных маневрах для защиты более обученных подразделений», - говорится в материале.