Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:17

Минская группа ОБСЕ, осуществлявшая 30 лет безуспешную посредническую миссию по урегулированию карабахского конфликта, не только утратила свою актуальность после Второй карабахской войны, но и превратилась в главный тормоз на пути заключения мира между Баку и Ереваном. Минская группа мертва. Остается подписать некролог, к чему и призывает Азербайджан с осени 2020 года. Но сверхдержавы, преследующие сугубо империалистические интересы, не хотят смотреть правде в глаза. Жив покойник! И всё тут! Полный абсурд, ведь бутафорская группа фактически отключена от прямых переговоров Баку с Ереваном. Да и Армения отказалась от посредничества России, а Азербайджан ограничивает вмешательство Запада. Без вмешательства извне и праздного посредничества стороны добились существенных продвижений и в делимитации границ, и в разработке проекта мирного договора…

Качественно новая ситуация требует роспуска ветхой группы. Однако Запад хранит таинственное молчание. По большому счету, формат Минской группы – последний рычаг сверхдержав для вмешательства в новый региональный порядок, становление которого происходит после карабахской войны. Как известно, главными принципами функционирования этой группы являются паритет с консенсусом трех посредников. Возникает вопрос: как США и Франция с одной стороны, а Россия с другой, достигнут консенсуса на Южном Кавказе, если им не удается добиться ядерного паритета и поделить мир?! Вопрос риторический, конечно же. Об этом прямо высказался и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Глава азербайджанского государства открыто заявил, что армянской стороне было предложено совместно обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы.

«В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренняя. Если Армения предпочтет сохранение Минской группы, значит, их территориальные претензии к нам продолжаются», — заявил президент. В Ереване не отреагировали на слова Алиева. Однако представители властных кругов косвенно стали произносить комментарии в пользу сохранения Минской группы. В правящем «Гражданском договоре» считают, что Минская группа может быть распущена после подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Я думаю, что Минская группа ОБСЕ должна быть распущена, когда между Арменией и Азербайджаном будет мир, когда все вопросы будут решены и соглашение будет подписано. Только тогда мы сможем обсудить этот вопрос, сейчас обсуждать этот вопрос точно нецелесообразно», — сказал зампред комитета парламента Армении по обороне Армен Хачатрян.

Спикер парламента Ален Симонян в беседе с журналистами также подтвердил, что армянские власти против роспуска Минской группы. По словам Симоняна, когда Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, вопрос Минской группы будет снят с повестки дня. Если правящая элита допускает роспуск Минской группы после подписания мирного договора, то пророссийская оппозиция напрочь отвергает эту инициативу. По словам депутата от оппозиционной фракции «Армения» Гегама Манукяна, Минская группа хоть и не функционирует в настоящее время, но «является легитимным форматом, имеющим легальный статус для защиты прав карабахских армян». Манукян признал, что де-юре сохранение Минской группы необходимо именно для того, чтобы карабахский вопрос оставался в повестке дня. «Если есть еще Минская группа, значит, есть и карабахская проблема», - сказал Манукян. Депутат добавил, что в настоящее время между Россией и Западом существует конфликт, но не исключено, что геополитическая ситуация завтра может поменяться.