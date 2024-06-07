Кобахидзе о новом таможенном пункте с Азербайджаном

У Грузии и Азербайджана появится новый таможенный пункт пропуска, говорится в годовом отчете грузинского премьера Ираклия Кобахидзе.

Согласно документу, между сторонами уже согласован проект контракта, а архитектурный проект находится в разработке.

«Новый совместный таможенный пункт пропуска между Грузией и Азербайджаном будет способствовать развитию транзитных и логистических возможностей стран и дальнейшему укреплению транспортных и торговых связей региона», - говорится в отчете.