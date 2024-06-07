Нарендра Моди в третий раз стал премьером Индии

Нарендра Моди был приведен к присяге в качестве премьер-министра Индии в воскресенье на рекордный третий срок, сообщает Reuters. Президент Драупади Мурму приняла присягу Моди на торжественной церемонии в президентском дворце Раштрапати-Бхаван в Нью-Дели, на которой присутствовали тысячи высокопоставленных лиц, включая лидеров семи стран региона, звезд Болливуда и промышленников.

Моди является лишь вторым человеком после лидера движения за независимость Джавахарлала Неру, который третий срок подряд занимает пост премьер-министра.

73-летний Моди избрался на третий срок на выборах, которые завершились 1 июня при поддержке 14 региональных партий возглавляемого им Национального демократического альянса, в отличие от предыдущих двух сроков, когда его партия получила абсолютное большинство голосов. Этот результат рассматривается как большая неудача для популярного лидера, поскольку опросы и экзитполы предсказывали, что его партия «Бхаратия джаната парти» получит еще больше мест, чем в 2019 году.