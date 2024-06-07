Украина будет бить Россию ее же оружием

Вооруженные силы Украины уже в ближайшие недели начнут проводить испытания управляемых авиабомб украинского производства. Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Голубцов рассказал, что Украина сейчас также производит работы по переоборудованию и созданию своих корректированных авиабомб на базе обычных свободнопадающих.

"Там есть конструктивные некоторые нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - подчеркнул начальник авиации командования Воздушных сил.

Он также пояснил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.

Ранее сообщалось, что российские войска каждый день сбрасывают десятки корректируемых авиабомб (КАБ) на позиции ВСУ, противопоставить что-либо которым украинским войскам очень сложно.

Против этих боеприпасов, запускаемых бомбардировщиками Су-25 и Су-34 с расстояния 40-50 километров до цели, украинская ПВО бессильна. Планирующие бомбы достигают цели всего за десятки секунд и разрушают здания, укрепленные оборонительные позиции и другие инженерно-фортификационные сооружения.