В ответ на отставку Бени Ганца из военного кабинета премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «сейчас не подходящее время для отставки, а время для единства». Он отметил, что «мы продолжим наш путь до победы и выполнения всех целей войны, и прежде всего освобождения всех пленных и уничтожения ХАМАС». Нетаньяху также подчеркнул, что «любая израильская партия открыта для входа в военный кабинет, чтобы помочь выиграть войну и обеспечить жизнь и безопасность израильтян».

«Я прошу прощения у семей заложников. Мы не смогли добиться хорошего результата. Ответственность лежит также и на мне».

Член военного кабинета Бени Ганц заявил о выходе его партии из правительства.

Лидер политического блока «Государственный лагерь» и партии «Махане Мамлахти» Бени Ганц объявил о выходе из правительства.

«Это непростое решение, но государство Израиль заслуживает подлинной победы. Победа – это возвращение всех заложников, это подлинное единство, победа – это изменение порядка национальных приоритетов», – сказал Ганц.

Он заявил, что «Нетаньяху препятствует достижению подлинной победы», и поэтому его блок покидает правительство чрезвычайного положения.

Ганц призвал к проведению выборов осенью 2024 года и обратился к министру обороны Йоаву Галанту, отметив: «Ты честный человек. Сейчас время не только говорить правду, но и действовать на основании этой правды».

Ранее Ганц требовал создать государственную комиссию по расследованию провалов, приведших к событиям 7 октября, и выражал недовольство отсутствием планов в войне в Газе.

Он предложил создать временную гражданскую администрацию для Газы под эгидой США, Европы, арабских стран и палестинцев с сохранением контроля над безопасностью за Израилем.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти, мы будем вынуждены покинуть правительство», – пригрозил Ганц.