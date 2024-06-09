Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 9 июня 2024, 22:41

В прославленном на весь мир, прежде незнакомом для абсолютной части мира многострадальном поселке Харьковской области, в приграничном с Россией Волчанске, сложилась поистине драматическая ситуация. Населенный пункт превращен в руины. Как сообщалось ранее, российская армия захватила почти половину города в ходе широкомасштабной наступательной операции, начатой в направлении Харькова 10 мая. Однако последующее прибытие военной помощи США и переброска дополнительных сил с Донецкого фронта позволили ВСУ стабилизировать ситуацию, остановить российское наступление и путем проведения небольших контратак отбить часть города.

В данное время украинская армия пытается полностью вытеснить российские войска из Волчанска: однако российское командование постоянно перебрасывает в город дополнительные силы и ценой огромных потерь пытается удержать поселок. Это нетрудно понять, ведь захват приграничных сел Волчанска и Харькова – главные достижения нынешней весенне-летней наступательной кампании русской армии. В Киеве заявляют, что ВСУ отбили большую часть Волчанска, вынудив российские силы на отчаянный шаг. Последние теряют позиции и надеются на подкрепление, но некоторые из новоприбывших отрядов уже попали в окружение. 8 июня стало известно, что ВСУ удалось отбить большую часть Волчанска, причем подразделения армии РФ, не оставляющие попыток захвата территорий, находятся под огневым контролем.

Российским командирам даже пришлось пойти на отчаянный шаг - выставить заградотряд из чеченского спецназа «Ахмат». Об этом сообщил представитель группировки войск ВСУ на Восточном фронте Назар Волошин. По его словам, генералы армии РФ, естественно, пытаются исправить ситуацию, а не только охотятся за дезертирами. Враг получает подкрепление от ВДВ РФ и подразделений других родов войск, переброшенных с иных направлений фронта, к примеру с Херсонщины. В РФ также наращивают состав «Добровольческого батальона Маргелова», который и планируют отправить в Харьковскую область. Президент Владимир Зеленский заявил накануне о провале российской харьковской операции. По его словам, Россия не смогла реализовать свою операцию в Харьковской области, а Украина дополнительно усилит это направление.

По словам украинского президента, Силы обороны Украины максимально сдерживают и уничтожают вражеские подразделения, терроризирующие Харьковскую область. В российских источниках, несомненно, тиражируются диаметрально противоположные сведения и трактовки ситуации в Волчанске. Российские пропагандисты пытаются убедить, что Волчанск либо полностью оккупирован, либо украинская армия контролирует лишь небольшую часть города. Однако российские военнослужащие и бойцы подразделений, воюющих в Харькове, подтверждают, что ВСУ начали контрнаступление. Так, 6 июня военнослужащий российской армии Александр сообщил агентству «ФедералПресс», что украинская армия начала контрудар по нескольким направлениям в Харьковской области. «Посмотрим, получится ли противнику добиться успеха в контрнаступлении. Сейчас украинцы пытаются отбить у нас Волчанск», – заявил военный.

Как пишут российские СМИ, темп продвижения российской армии под Харьковом замедлился после того, как в первые дни наступления ВС РФ удалось освободить несколько сотен квадратных километров территории. ТГ-канал «Северный ветер» также подтверждает, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские войска «медленно, но верно продвигаются вперед». Ситуация тяжелая как в Волчанске, так и под Липцами, ВСУ предпринимают попытки контратаковать. В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» ведут бои за Агрегатный завод, где украинцы создали мощный укрепрайон. «Несмотря на ожесточенное сопротивление, за вчерашний день наши сумели взять еще два здания на территории завода, выбив оттуда противника, который предпринял несколько контратак, пытаясь вернуть позиции. Также попытки атаковать наши позиции ВСУ предпринимали в районе парка Горького и в восточных районах города. Наши все отразили. Общее продвижение в городской застройке составило порядка 250 метров», — утверждает «Северный ветер». Украинские военные, воюющие в Волчанске, говорят, что ситуация драматичная, бои идут за каждый дом и каждый подвал.

«Украинские военные стабилизировали ситуацию на некоторых участках в Харьковской области». Об этом сообщил командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» Юрий Федоренко. В эфире «24 канала» он отметил, что на Волчанском направлении тяжелые бои идут «за каждый подвал и за каждый дом». При этом российские подразделения дальнейших продвижений не имеют. Зато бойцы ВСУ выбивают их с захваченных позиций и берут в плен. «Ситуация выглядит так, что на текущий момент Силы обороны стабилизировали ситуацию и перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Враг продолжает активно применять авиацию. Здесь очень необходимы самолеты F-16, чтобы лишить противника монополии на применение в таком количестве своей авиации», — пояснил командир. Западные аналитики отмечают, что, несмотря на ожесточенные бои в Волчанске, линия фронта существенно не изменилась. Немецкая газета Bild утверждает, что ВСУ выбили русских из центра Волчанска и «отбили несколько кварталов». «Украинские войска отвоевывают новые позиции на севере Волчанска. Русские войска продолжили отходить и атаковать потерянные районы авиацией, ракетами и артиллерией», — заявил военный обозреватель издания Юлиан Рёпке.