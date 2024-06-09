Казахстан против ЛГБТ

Министерство культуры и информации Казахстана приняло к рассмотрению народную петицию против пропаганды ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее), сообщила пресс-служба ведомства.

Петицию «против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан» опубликовали на официальном портале E-Petition.kz, она собрала необходимые для рассмотрения властями 50 тыс. подписей. Автором петиции стала глава «Казахстанского союза родителей» Багила Балтабаева.

«Срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации», — добавили в министерстве. В ведомстве пообещали создать рабочую группу, включающую представителей госорганов и общественных объединений для рассмотрения этого вопроса.

Сейчас в Казахстане действует запрет на однополые браки, однако, в отличие от России, отсутствует законодательный запрет на пропаганду ЛГБТ.

В начале апреля 2024 года депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) предложили внести поправку в законопроект «О массмедиа», предусматривающую запрет на пропаганду ЛГБТ.

Изначально документ подразумевал закрытие или приостановку деятельности СМИ в случае подобных публикаций. Позднее депутаты предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ, приравняв ее к «разжиганию социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Инициатива предусматривала наказание в виде штрафа от 7,3 млн до 25,8 млн тенге или лишение/ограничение свободы на срок от двух до семи лет.