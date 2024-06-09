Лидер французских правых Марин Ле Пен заявила, что готова стать премьер-министром, если ее партия победит в июле.

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В связи с уверенной победой крайне правых на выборах в Европарламент во Франции президент Эмманюэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. Первый тур внеочередных парламентских выборов состоится 30 июня, второй — 7 июля, заявил Макрон.

В своем обращении президент Франции подчеркнул, что результаты европейских выборов «нехорошие» для проевропейских сил, а «набирающие силу националисты и демагоги представляют угрозу» для страны.

По данным экзитполов, во Франции на выборах в Европарламент лидирует ультраправое «Национальное объединение» (RN), которое набирает от 31,5 до 33,3%. На втором месте со значительным отставанием — список президентской партии «Возрождение» и ее союзников-центристов. Он получает 15,1-15,2% голосов.