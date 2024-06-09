США могут применить к Саудовской Аравии «японский вариант»

США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По их словам, успех дипломатических усилий зависит от "приверженности Израиля созданию палестинского государства" и прекращения войны в секторе Газа, при этом завершение конфликта не является обязательным условием.

Как отмечает издание, оборонительное соглашение повысит региональное положение Саудовской Аравии и укрепит военную роль США на Ближнем Востоке. Источники указывают, что проект договора во многом создан по образцу договора о гарантиях безопасности между США и Японией.