Первые итоги выборов в Европарламент

В Европарламент проходит больше ультраправых и консерваторов, следует из предварительных итогов выборов.

В Германии на первом месте оппозиционный консервативный Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз. Партия канцлера Олафа Шольца заняла третье место после пророссийской «Альтернативы для Германии».

В Польше победителем стала Гражданская коалиция премьера страны Дональда Туска. На втором месте - партия «Право и справедливость» президента Анджея Дуды.

В Австрии вероятным победителем станет пророссийская «Партия свободы».

В Словакии первое место заняла оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия», а партия премьера Роберта Фицо - на втором месте.

В Греции первенство удержало движение «Новая Демократия» премьера Кириакоса Мицотакиса.

В Испании побеждает оппозиционная «Народная партия».

Проукраинская Европейская народная партия (ЕНП), являющаяся крупнейшей группой в Европарламенте, лидирует. В новом парламенте она может получить 180 из 720 мест.