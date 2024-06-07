Скончался глава «Репортеров без границ»

В субботу в Париже умер генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Ему было 53 года. Он руководил организацией 12 лет.

Делуар начинал как политический журналист и расследователь в еженедельнике Le Point, был редактором в издательстве «Фламмарион». В 2010 году вошел в правление докторской школы политологии университета Пантеон-Сорбонна. Был директором Центра подготовки журналистов. В 2012 году Делуар возглавил «Репортеров без границ» - международный союз журналистов, занимающийся борьбой с цензурой и за свободу прессы.

Под руководством Делуара «Репортеры без границ» открыли отделения в Лондоне, Рио-де-Жанейро, Тайбэе и Дакаре. Сейчас у организации 13 офисов по всему миру, а также представители и корреспонденты в 130 странах. При нем была сформирована Комиссия по информации и демократии, занимающаяся вопросами гарантий демократии в цифровом пространстве.

«Репортеры без границ» и лично Делуар вносили большой вклад в борьбу за права журналистов, преследуемых государствами за свою деятельность. Делуар добивался освобождения франко-афганского журналиста Мортазы Бехбуди, которого держало в заложниках правительство талибов. Он помог вывезти из России редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которой грозил тюремный срок за появление в эфире с антивоенным плакатом. Он неоднократно посещал в тюрьме основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Делуар - автор нескольких книг, выпущенных по результатам его журналистских расследований.