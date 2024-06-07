Израильскую заложницу держали в доме репортера «Аль-Джазиры»

Израильтянка Ноа Аргамани, захваченная террористами ХАМАС 7 октября прошлого года в кибуце Реим, была обнаружена израильскими силами безопасности в доме, принадлежащем репортеру катарского телеканала "Аль-Джазира" Абдалле аль-Джамалю и его отцу, палестинскому врачу Ахмеду аль-Джамалю.

Такой вывод следует из сообщения Рами Абду, председателя Европейско-Средиземноморской организации мониторинга соблюдения прав человека.

Рами Абду утверждает, что израильский спецназ, проникнув в дом, ликвидировал супругу репортера, а затем Абдаллу и Ахмеда.