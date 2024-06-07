Байден перепутал Украину с Ираком

Президент США Джо Байден в ходе визита во Францию оговорился, сказав, что Ираку очень долго пришлось ждать помощи от США, но имелось ввиду, что помощи ожидала Украина.

«Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы, просто чтобы получить деньги для Ирака, что мы, потому что мы ждали. Я имею в виду, это просто, это не то, что мы есть. Это не то, кто есть Америка», - сказал американский президент.

При этом в стенограмме Белого дома Ирак был зачеркнут, а в скобках указана Украина.