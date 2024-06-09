Премьер Бельгии уходит в отставку

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подал в отставку. Причиной стал проигрыш его партии на национальных выборах.

Де Кроо заявил, что официально покинет пост утром в понедельник, 10 июня, после того, как его правоцентристская партия "Открытые фламандские либералы и демократы" потеряла значительную часть голосов на национальных выборах, которые прошли в воскресенье, 9 июня.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я буду премьер-министром, который подает в отставку", - заявил он своим сторонникам на митинге.

По данным экзитполов, "Открытая партия" набрала 5,7%, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.

В то же время Де Кроо останется на посту временного премьер-министра, пока не будет сформировано новое правительство.

"Я убежден, что нам как можно быстрее нужно новое правительство с полными полномочиями. Сигнал избирателей четкий", - добавил он.

О намерениях уйти в отставку также заявил президент партии "Открытые фламандские либералы и демократы" Том Онгена.