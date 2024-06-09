Новое большинство в ЕП будет "проевропейским и проукраинским", заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. Она поздравила с победой свою неохристианско-демократическую Европейскую народную партию и заявила о своей уверенности в назначении на второй срок на пост главы ЕК.

"Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским", - заявила она.

"Что касается моего назначения на новый срок, в этом я совершенно уверена, хотя впереди предстоит много работы", - сказала она.