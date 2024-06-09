КГБ арестовал школьников за изготовление бомб
Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси задержал школьников, которые занимались изготовлением самодельных бомб, а также взрывали их.
Об этом сообщает телеканал Общенациональное Телевидение Беларуси.
По информации канала, одна из западных спецслужб, обнаружившая несколько Telegram-каналов, распространявших нацистскую идеологию и поддерживающих террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), направила запрос о помощи и содействии в белорусский КГБ. В Telegram-каналах учили подписчиков изготавливать взрывчатые вещества. Некоторые пользователи были зарегистрированы в Беларуси.