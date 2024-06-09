И Фицо проиграл

"Прогрессивная Словакия" - крупнейшая партия словацкой оппозиции - победила в стране на выборах в Европарламент (ЕП). "Прогрессивная Словакия" заручилась поддержкой 27,81% принявших участие в голосовании избирателей.

На втором месте партия, возглавляемая премьер-министром Робертом Фицо. Его партии - "Направление - социальная демократия" - отдали голоса 24,76% избирателей.

Представители "Прогрессивной Словакии", выступающей за оказание всесторонней помощи Украине, получили в Европарламенте 6 из 15 принадлежащих Словакии депутатских кресел. У партии Фицо – 5 мандатов.

В ЕП также прошли кандидаты от других оппозиционных партий - внепарламентского правого движения "Республика" (два мандата). По одному представителю туда смогли провести основанная избранным президентом Словакии Петером Пеллегрини партия "Голос - социальная демократия" и находящиеся в оппозиции христианские демократы.