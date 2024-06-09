Орбан снова победил

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных выборах в Венгрии.

"Сегодня мы провели выборы в Будапеште и в Венгрии и выиграли и те, и другие", - сказал Орбан, выступая в предвыборном штабе альянса.

По его словам, направленная на мир позиция правительства Венгрии "получила усиление".

"Что касается послания выборов в Европарламент, то можно сказать, что в Венгрии граждане чётко выразили, что хотят мира. Если надо выбирать между войной и миром, они выбирают мир", - отметил Орбан.

По данным Национального избирательного офиса, правящий альянс набирает 11 мест из 21. В прошлом цикле у них было 13 мест.